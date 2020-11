Il Covid dilaga nelle Rsa e negli ospedali: contagiati 156 lavoratori della sanità, tra loro anche 11 medici

ASCOLI - Oramai da qualche giorno è divenuta la costante quella di registrare almeno un paio di decessi per il Coronavirus. Gli ultimi due morti a causa del Covid sono un folignanese di 73 anni e un anziano ascolano di 97. Solo 35 i contagiati a causa del ridotto numero di tamponi processati mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.670.

Salgono anche i ricoveri nei due ospefdali della provincia: 42 al Mazzoni (dei quali ben dieci nel pronto soccorso) e 52 al Madonna del Soccorso (in attesa di liberare anche i posti di letto di medicina se non ci sarà il ricorso alle cliniche private), 20 nella Rsa di Ripatransone .

I sindacati evidenziano la difficile situazione che stanno vivendo gli operatori sanitari impegnati nella difficilissima lotta contro il Covid. Secondo gli ultimi dati, i numeri sono molto preoccupanti: sarebbero 156, ad oggi, infermieri, medici e operatori che risultano positivi al virus Sars Cov2. «Sono trascorsi due anni dalla scadenza del contratto del settore, nonostante sia stata comunicata la piattaforma per il rinnovo» spiega Giorgio Cipollini della Cisl. «Le istituzioni tutte chiamano eroi gli operatori della sanità e, contestualmente, non aprono il tavolo delle trattative. La fortunosa circostanza riscontrata da marzo e aprile per il nostro territorio non si è verificata adesso, anzi: la seconda ondata ci ha colpito duramente » spiega. « L’Area vasta 5 non si è trovata pronta ad affrontare la pandemia. Sono 11 i medici contagiati e 156 operatori nel totale, pari al 8% della forza lavoro colpita dal virus: la nostra dotazione organica è ulteriormente ridotta, con un aggravio pazzesco dei carichi di lavoro sul personale, con una spirale grave che mette a repentaglio l’assistenza all’utenza» denuncia Cipollini.

« La Regione chiarisca quale sia il piano per il contenimento della pandemia in questo territorio e adotti un provvedimento chiaro e preciso sulle misure da adottare contro la pandemia. Se non lo si farà e non si individuano strutture adeguate, evitando la commistione tra degenti ordinari e quelli positivi, si rischia di creare altri grandi focolai» dice. «Avevamo chiesto una premialità ai sanitari di mille euro per il periodo marzo/maggio e sembra che la cosa si farà. Abbiamo intenzione di incontrare le massime autorità regionali e se non verranno date risposte adeguate, siamo pronti ad intraprendere azioni molto forti» avverte Cipollini. Il coordinatore Rsu di Area Vasta 5 Paolo Villa aggiunge: « La delibera della precedente giunta regionale sulla pandemia non è stata modificata. Il piano non è stato applicato e si è andato avanti senza distinzioni di sorta e negli ospedali i percorsi puliti e sporchi non sono distinti, causando l’aumento di nuovi casi». «La Murg di Ascoli - prosegue - non può ospitare pazienti positivi ma ci sono due intubati e un altro sta al Pronto Soccorso. Andare al Pronto Soccorso è diventato pericolosissimo perché ci sono pazienti Covid e No Covid. Inoltre sono stati contattati 674 infermieri ma ne entreranno in servizio al massimo solo 8 a dicembre» dice Villa. « Alla Rsa di Offida c’è una sola doccia di sanificazione per 30 operatori».

Maria Calvaresi della Cgil sottolinea che « Al momento stiamo pagando la disorganizzazione dell’Area Vasta 5 che la pandemia sta facendo venire a galla, anche grazie ai tagli fatti negli anni. I dipendenti stanno dando il massimo senza nessuna riconoscenza. Vogliamo incontrare Acquaroli, Saltamartini e Castelli per capire come risolvere questa situazione» spiega « Ci sono anche pochi reagenti e il personale fa pochi tamponi». Roberto Fioravanti della Cgil aggiunge che « Troppe patologie sono state abbandonate a causa del Covid. Bisogna potenziare la medicina del territorio per diminuire la pressione degli ospedali attraverso le Usca». Roberto Simonetti della Uil conclude: «Anche il personale delle pulizie è sottoposto ad uno stress fortissimo, con turni pazzeschi e con rischi di infezione molto alti. L’ultima persona assunta è entrata subito in un reparto Covid senza aver avuto nessuna formazione».

