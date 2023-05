SAN BENEDETTO Una nottata di vero e proprio diluvio poi un tregua durata per l’intera mattinata e la pioggia nuovamente tornata nel pomeriggio. Con la prospettiva di una nuova allerta meteo che, per tutta la giornata di oggi, interesserà la Riviera delle Palme.



Gli alberi

La morsa del maltempo continua a stringere la costa picena. E a lasciare strascichi. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, l’acqua caduta copiosamente, ha provocato il cedimento di un pino in via Gino Moretti, nel tratto che si trova tra le intersezioni con via Toscana e la Statale 16. L’albero è caduto nel fossato dell’Albula così come era accaduto, alcune settimane fa, ad un altro pino poco più ad Est, di fronte alla scuola Caselli.

I danni

In nottata sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto poi, in giornato, sono intervenuti gli operai del Comune che si sono attivati per la messa in sicurezza dell’area. L’albero è stato tagliato e rimosso ed è stato possibile constatare che, come quello caduto a marzo, non aveva un apparato radicale adeguato alle sue dimensioni. Ora sono in corso le operazioni di stima dei danni che potrebbero riguardare anche il percorso ciclabile: la pianta è infatti caduta su un’automobile parcheggiata, danneggiandola, e ha colpito parte del parapetto posto a protezione del percorso ciclopedonale.

La perizia

«Dopo l’episodio dello scorso marzo – spiega il direttore del Servizio comunale Aree Verdi Lanfranco Cameli – ci attivammo chiedendo una perizia sulla stabilità del filare di pini del tratto su cui insiste il cantiere del nuovo tratto di pista ciclabile. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto di estendere la valutazione anche ai pini del tratto che va da viale De Gasperi a via Toscana. A breve avremo il responso e decideremo come procedere avendo come obiettivo prioritario la tutela della pubblica incolumità». I problemi non si sono verificati soltanto in via Moretti ma anche sulla Statale dove, sempre nella stessa notte, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un’altra pianta caduta in via della Liberazione, poco più a Sud dell’intersezione con via Voltattorni. In quel caso la pianta è finita sulla carreggiata.

Allagamenti

Inoltre si sono registrate alcune chiamate al 115 per gestire degli allagamenti di seminterrati e garage, tutti privati, un po’ a macchia di leopardo lungo il territorio. Ed oggi si resta in allerta con una nuova allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico legato alle piogge. Monitoraggio costante del fiume Tronto.