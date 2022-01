Ancora uno schianto choc con un cinghiale, l'auto si ribalta fuori strada: ferito un uomo, miracolata la figlia.

COSSIGNANO - Ancora un incidente choc provocato da un cinghiale. È accaduto la notte scorsa, intorno all'una, lungo la Valtesino, all'altezza del territorio comunale di Cossignano: l'auto si è ribaltata all'ospedale, portato all'ospedale l'omo chera a volante e che è stato estratto dalla lamiere, miracolsamente illesa la figlia che sedeva a fianco.

L'uomo, che era al volante della Renault Kangoo sui cui viaggiava con la figlia, è stato soccorso dall'ambulanza inviata sul posto dal 118 in seguito ad un incidente stradale che ha visto il suo veicolo finire fuori strada e ribaltarsi. L'incidente non ha visto coinvolti altri veicoli ma, a quanto ha poi riferito il conducente dell'auto finita sottosopra, sarebbe stato provocato dall'improvviso attraversamento di un cinghiale. Per evitarlo ha perso il controllo della macchina che ha sbandato, è uscita di strada e si è rovesciata. Nessuno dei due ha mai perso conoscenza ma l'uomo è rimasto bloccato nell'abitacolo. A liberarlo sono stati i pompieri che lo hanno poi affidato al personale del 118 per una leggera ipotermia. Sul posto anche i carabinieri.

