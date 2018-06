Ladri si ubriacano dopo il colpo a segno in un agriturismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSSIGNANO - Hanno rubato soldi, salumi e vino. Colpo all’agriturismo Fonte Orfeo di Cossignano. Nella notte qualcuno è infatti penetrato da una finestra, dopo averla forzata, e si è messo alla ricerca di qualcosa da rubare. Se a livello di contanti non è che sia stato fortunatissimo (appena quaranta euro il bottino) a livello enogastronomico non ha avuto di che lamentarsi. I ladri si sono infatti portati via una lonza ed hanno prelevato diverse bottiglie di vino buona parte delle quali svuotate. In pratica hanno pensato bene di accomodarsi fuori e di scolarsi parecchi bicchieri.