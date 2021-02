Vaccini Covid e sospetti nell'Area vasta 5: il direttore in Procura. Il giallo delle 20 dosi "avanzate"

ASCOLI - Dopo la lettera di Fiorella De Angelis, presidente dell’Ordine provinciale dei medici, su alcune presunte storture effettuate in Area vasta sulla somministrazione dei vaccini anche a personale non autorizzato e dopo l’ispezione del Nas che ha visionato l’elenco di chi lo ha fatto dal 31 dicembre al 3 gennaio scorsi, il direttore generale dell’Area vasta 5, Cesare Milani, ha deciso di giocare d’anticipo e si è recato al palazzo di giustizia per un colloquio con il procuratore della Repubblica, Umberto Monti.

Milani ha consegnato al procuratore le relazioni dei direttori di distretto di Ascoli (Picciotti) e Nespeca (San Benedetto) sulle modalità di esecuzione dei vaccini. In Area vasta sono state effettuate già quattromila vaccini ma i casi finiti sotto i riflettori sono una manciata. Tutto ruota su quanto accaduto Il 6 gennaio: è avanzata una ventina di dosi che se non utilizzate andavano perse. Ed è su quelle fiale che è scoppiata la bufera.

La profilassi

Intanto iniziano oggi le vaccinazioni al personale sanitario che lavora nelle strutture private o che esercitano privatamente la professione, come gli odontoiatri in Area Vasta 5. In pratica, la data del 5 febbraio, annunciata a/lcuni giorni fa sarà rispettata ed entro la prossima settimana dovrebbe terminare la vaccinazione, sempre riferita alla prima dose, a circa i mille operatori sanitari privati. Cosa succederà dopo, resta un mistero, perchè le indicazioni del governo, che del resto erano abbastanza precise, davano la priorità nelle vaccinazioni agli ultraottantenni. Cosa che alcune regioni hanno già fatto, come nel Lazio e in Abruzzo, aprendo le piattaforme per le prenotazioni. Nelle Marche ancora non si sa quale destino attende le persone anziane e quelle a rischio. Collegato al discorso sulle vaccinazioni c’è quello relativo all’inchiesta aperta dalla Procura per verificare se tra i vaccinati di questa prima fase, riservata al personale sanitario delle strutture pubbliche e delle Rsa, ci siano state delle irregolarità, cioè, persone vaccinate, che non ne avevano diritto. A quanto sembra, i Nas, nel corso della loro vista nell’Area Vasta 5, avrebbero preso visione dei verbali delle vaccinazioni relative al 31 dicembre e al 2 e tre gennaio. A questo proposito e per spiegare le modalità e le procedure seguite con le quali sono state fatte le vaccinazioni, interviene il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Claudio Angelini. «C’è una piattaforma dell’Asur - precisa Claudio Angelini - sulla quale il personale sanitario può presentare la sua adesione per la vaccinazione. Gli elenchi di questi nominativi vengono, successivamente, trasmessi dall’Asur a tutte le Aree Vaste. Sulla base di questi elenchi il Dipartimento di Prevenzione procede alla vaccinazione delle persone che hanno aderito alla campagna vaccinale. Quello che va precisato è che noi non procediamo ad alcun controllo rispetto ai nominativi che ci vengono trasmessi. E’ evidente che sul modulo presentato sulla piattaforma dell’Asur, le persone interessate alla vaccinazione devono dichiarare la verità. Se dovessero esserci state dichiarazioni mendaci, saranno le autorità competenti a intervenire».

La mozione

Infine il consigliere comunale, Alessio Rosa, ha presentato nella giornata di ieri, insieme agli altri gruppi di maggioranza, una mozione nella quale si impegna il sindaco a sensibilizzare la Regione Marche ed il Governo affinchè venga considerata la possibilità di valutare il calcolo dell’indice Rt (e annessa colorazione) su base provinciale.

