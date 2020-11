Il papà preoccupato: «Tampone alla compagna di classe di mia figlia, ma dieci giorni dopo nessuno ci dice niente»

SAN BENEDETTO - Un padre preoccupato racconta riguarda la classe del figlio che frequenta la classe 1ª di una primaria a San Benedetto . Martedì 27 ottobre è stata segnalata la positività di due genitori di una bambina che dunque è stata posta in quarantena ma esattamente 10 giorni dopo «non sappiamo più nulla - dice il padre preoccupato -.

La bambina ha appena fatto il tampone e ancora non sappiamo l’esito. I nostri figli, invece, hanno continuato ad andare a scuola in una classe dove potrebbero esserci stati altri alunni contagiati, propagando così il contagio anche in famiglia? Ad oggi non sappiamo nulla. Ci sembra assurdo che in una classe di 26 alunni si faccia il tampone ad una bimba dopo 10 giorni. Abbiamo segnalato la situazione sia alla dirigente scolastica e al sindaco Piunti: nessuna risposta. Abbiamo poi saputo che in 3ª - classe già in quarantena sono risultati positivi diversi bambini e uno ha la sorella che frequenta sempre la 1ª dovremo aspettare anche per questa bimba altri 10 giorni per avere l’esito?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA