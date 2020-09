Più di centomila sul sito internet per prenotare la spiaggia libera. E c'è ancora posto

SAN BENEDETTO - «Durante la stagione estiva 2020, il servizio di prenotazione on line del posto sulle spiagge libere ha visto un larghissimo uso da parte di turisti e residenti».

Lo annuncia con soddisfazione l’amministrazione comunale che poi entra in una nota nel dettaglio delle prenotazioni. Tra il 10 giugno e il 31 agosto hanno utilizzato il sito t.sbt.it 112.901 persone (anche più volte) registrando 66.323 prenotazioni totali



Le 5 spiagge maggiormente richieste sono state quella tra le concessioni 46 e la 47 (11.177 persone), poi la concessione 114 (10.910 persone), quella tra le concessioni 36 e 37 (8.605 persone), quella tra le concessioni 42 e 44 (7.667 persone), quella tra le concessioni 86 e 87 (7.151 persone). Le prenotazioni telefoniche sono state più o meno un terzo del totale, 22mila circa. Per chi ancora volesse godere di qualche scampolo di sole, sempre l’amministrazione fa sapere che il servizio di prenotazione telefonica non è più attivo dal 1° settembre - così come i parcheggi blu del lungomare - ma permane, insieme allo stato di emergenza nazionale, l’obbligo della prenotazione on line sempre sul sito t.sbt.it.

