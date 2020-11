Quasi cinquecento positivi in città, auto in fila sul viale per i tamponi Covid

SAN BENEDETTO - Quasi cinquecento contagiati, per la precisione 499, sul territorio comunale sambenedettese.

È il numero fornito dal servizio sanità dell’Area vasta al sindaco Pasqualino Piunti nel giorno, quello di ieri, della fila al palazzetto dello Sport per i tamponi.

Una giornata complicata

L’ennesima, forse quella più complicata dal giorno in cui è stata installata la tensostruttura. Perché ieri, per effettuare un tampone, intorno alle 10, occorreva attendere almeno una quarantina di minuti dal momento che, per direttive dell’Area Vasta, al solito gruppo di persone positive al Covid che necessitavano di un tampone di verifica, si è aggiunto quello degli operatori sanitari costretti a sottoporsi all’ennesimo tampone (questa volta rapido) per un monitoraggio della situazione dopo la rilevazione di due contagi all’interno dell’ospedale, quello di un medico e di un appartenente al personale infermieristico. E il palazzetto dello Sport, domani, sarà teatro anche di una riunione operativa convocata dal primo cttadino Pasqualino Piunti alla luce dell’ultimo dato sui contagiati presenti sul territorio comunale. Sono 499, un numero che Piunti definisce «non allarmante ma importante». «È un dato che deve portarci ancora una volta a riflettere sui comportamenti da tenere e sulla necessità di rispettare le regole». Il sindaco ha convocato, per domani mattina, una riunione all’interno del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile: «Sarà un incontro - afferma - che servirà a tracciare una linea comune». Dal comune stanno mantenendo monitorata anche la situazione che si sta vivendo all’interno dell’ospedale Madonna del Soccorso. Ci sono ottanta persone ricoverate, e nelle prossime ore sarà aperto ai Covid il reparto di Medicina. A tale proposito proprio da San Benedetto ieri è intervenuta l’Ugl che, con la voce di Benito Rossi chiede il coinvolgimento anche delle strutture private convenzionate. Una soluzione auspicata anche dal sindaco: «Ora è necessaria una ripartizione del peso di questi ricoveri anche su altre realtà».

