Ascoli, i rifiuti speciali ai tempi del Covid-19: guanti e mascherine abbandonati fuori dai supermercati

ASCOLI - Strade deserte o quasi. E parchi pubblici o aree verdi attrezzate, prossime all’interdizione. La politica corre ai ripari. E giorno dopo giorno le misure per combattere la diffusione del Covid-19 diventano sempre più stringenti. Ma nell’era della pandemia del secolo, un nuovo fenomeno sta prendendo sempre più vigore: mascherine e guanti usati gettati per strada, dove capita.

Sono i nuovi rifiuti al tempo di una epidemia che sta devastando l’intero pianeta. Si tratta di un fenomeno che al momento non desta particolare preoccupazione. Ma è chiaro che se non viene contrastato subito, può sfuggire di mano con effetti dirompenti su un ecosistema già compromesso e sulla salute pubblica. Tra le strade della provincia, infatti, non esistono più solo cartacce, bottiglie o rifiuti di altro genere. Adesso, a ridosso dei margini di marciapiedi e banchine transitabili, soprattutto in prossimità di supermercati e attività commerciali ancora aperte, sbucano anche gli strumenti di protezione da virus, come guanti di lattice e mascherine.



