Furto nella notte in farmacia e il sindaco s'infuria: «Proprio adesso. Vergognoso»

MONTEPRANDONE - Furto nella notte alla farmacia di Monteprandone. Un colpo che asume una connotazione ulteriormente negativa in questi giorni di pandemia di Coronavirus. Tanto che anche il sindaco, Sergio Loggi, è sbottato: "Vergognoso, autorità competenti già al lavoro".

"Vergognoso e inaccettabile - ha scritto infatti il sindaco su Facebook - l’episodio accaduto questa notte ai danni della farmacia comunale di #Monteprandone. Le autorità competenti sono già al lavoro per fare luce sul fatto ed assicurare i responsabili alla giustizia.

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale esprimo vicinanza alla dottoressa Massitti e al suo staff per il vile gesto subito. Ai nostri farmacisti impegnati con il massimo sforzo, soprattutto in questo periodo, va il ringraziamento di tutti noi per la forza di volontà con la quale, di fronte ad eventi gravissimi, riescono a continuare a svolgere il loro lavoro con professionalità".

