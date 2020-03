Marta Jane, la stilista che cuce a mano le mascherine e le regala ai concittadini

FORCE - Con un po’ di stoffa e una macchina per cucire la stilista di Force combatte il Coronavirus. Marta Jane Alesiani da qualche giorno ha iniziato a cucire delle mascherine, al momento ne ha realizzate cento, da donare al Comune di Force. Mascherine che poi saranno distribuite alla popolazione, dando la precedenza a chi lavora in fabbrica e in quelle attività che continuano a restare aperte. «In questi giorni – racconta la stilista di Force - mi sono resa conto che non c’erano abbastanza mascherine per tutti, così mi sono detta “so cucire, posso dare una mano” ho preso tutto il materiale idoneo per realizzarle e mi sono messa sotto a cucirle, senza stop. Ci sto lavorando da sola e lo sto facendo con gioia immensa, perché è proprio nel momento del bisogno che si deve fare squadra. Saranno a disposizione della gente del paese, grandi e bambini. È un piccolo gesto, ma che ci ricorda che siamo una comunità».

Marta Jane Alesiani ha un suo laboratorio a Force dove in queste ultime settimane sta trascorrendo gran parte delle sue giornate. «Le mie giornate – prosegue Alesiani – adesso sono molto diverse, come per tutti del resto. Recentemente ho aperto sul canale Instagram una rubrica sulla cromoterapia e le vibrazioni positive sul colore, e ho iniziato a fare dirette con i miei amici, dove si parla di arte, sogni, vita e soprattutto si ride ».

