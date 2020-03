Evade dai domiciliari, ma incappa nei controlli per il Coronavirus e finisce in carcere

CASTIGNANO - Aveva pensato di poter farla franca e lasciare la propria abitazione dove stava scontando agli arresti domiciliari un residuo pena per una precedente condanna, e così si era allontanato senza alcuna l’autorizzazione del magistrato.

Ma non aveva fatto i conti con i controlli che i carabinieri di Castignano avevano predisposto nell’ambito della pianificazione operata dal comando provinciale di Ascoli, a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del coronavirus. Per l’arrestato, dopo le formalità di rito, si sono aperti i cancelli del carcere di Marino del Tronto.

