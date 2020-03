Ascoli, i kit sono troppo pochi: solo mille tamponi per tutta la settimana

ASCOLI - Salgono a 179 i casi positivi al Covid-19 nella provincia di Ascoli mentre crescono a circa 350 le persone poste in isolamento domiciliare. Nel frattempo, purtroppo, si sono nuovamente aggravate le condizioni di salute di un giovane dipendente del Comune di Ascoli ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. Ospedale Covid nel quale ora si è in ansia anche per le condizioni di un’infermiera del pronto soccorso che accusava i sintomi del Coronavirus.

Resta il rebus dei tamponi. Il laboratorio di analisi del Mazzoni è stato dotato dell’apparecchiatura necessaria per l’esame dei tamponi ma purtroppo mancano i kit, in sostanza i reagenti per processarli. Ne sono stati consegnati mille ma dovranno bastare per tutta la prossima settimana. Per questo motivo il direttore generale dell’Area vasta, Cesare Milani, si è mosso presso i canali istituzionali per ottenerne molto di più altrimenti non ha senso di propagandare una campagna a tappeto che non potrà mai essere svolta in queste condizioni.



