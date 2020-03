Ascoli, si aggrava il dipendente comunale di 55 anni contagiato dal Coronavirus, è in rianimazione. Era stato in settimana bianca

ASCOLI - Si è aggravato nella notte ed è stato trasportato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, il dipendente del Comune di Ascoli di di 55 anni rimasto contagiato dal Coronavirus probabilmente dopo la settimana bianca a Cortina. Nella notte la febbre si è ulteriormente alzata e per questo è stato disposto l'imemdiato ricoverato. Nel frattempo il sindaco Marco Fioravanti che si è posto in isolamento volontario ha disposto l'immediata chiusura di tutti gli uffici comunali della palazzina in via Giusti a cominciare dall'anagrafe.

