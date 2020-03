Ascoli, cento tamponi ieri e altri cinquanta oggi: analisi Coronavirus per tutti gli operatori della sanità

ASCOLI - Sono quattro, nella giornata di ieri, i nuovi positivi al Covid-19 (tra cui un amministrativo dell’Area vasta 5) ad Ascoli e provincia. La situazione si riferisce ai risultati dell’esame dei tamponi arrivato nella tarda mattinata. In questo modo, i totali dei positivi nell’Area Vasta 5 salgono a 54 persone. Questo il dato che si riferisce ai positivi. Ma c’è anche da segnalare una buona notizia, perchè il primo dipendente comunale risultato positivo al tampone trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, dopo che le sue condizioni si erano, improvvisamente, aggravate, è stato estubato. Segno che il dipendente dell’Arengo ha superato la fase critica.

Sempre sul piano sanitario, sono iniziati nel container che si trova nel parcheggio dell’ospedale di San Benedetto, gli esami dei tamponi a tutto il personale sanitario. Sono stati effettuati cento tamponi, mentre altri cinquanta verranno eseguiti nella giornata di oggi. Gli esami, come su indicazione della direzione generale dell’Area Vasta 5, saranno poi fatti alle persone direttamente nelle loro auto e, questo, per evitare che il personale tecnico debba continuamente cambiarsi.



Da domani, invece, con l’entrata in funzione della nuova macchina, verranno effettuati gli esami su 800 tamponi, 400 la mattina e altrettanti il pomeriggio a tutto il personale sanitario dell’Area Vasta 5. Nell’occasione, verrà rifatto il tampone anche ai medici e agli infermieri di alcuni reparti già sottoposti al tampone la scorsa settimana con risultato negativo per tutti. Subito dopo sarà il turno del personale amministrativo dell’Area Vasta 5, dopo i cinque casi positivi individuati all’inizio della settimana. I tamponi agli operatori sanitari dell’ospedale Mazzoni verranno effettuati nel container che è stato posizionato nell’area di parcheggio del nosocomio. Continuano, intanto, le polemiche sulla insufficienza di mascherine di protezione così come per i Dpi (Dispositivi di protezione individuale). A questo proposito la Protezione civile ha inviato all’Area Vasta 5 una quantità di dispositivi di protezione ritenuta, però, ancora insufficiente, tanto, che all’inizio della prossima settimana, la situazione potrebbe divenire nuovamente drammatica, tanto che qualcuno arriva ad ipotizzare, stante la scarsità dei dispositivi di protezione a disposizione, si potrebbe addirittura ad arrivare a dover scegliere se proteggere i pazienti o il personale sanitario.

I trasferimenti

Procede ed è stato quasi terminato il trasferimento dei reparti non coinvolte direttamente nell’emergenza Covid-19, dall’ospedale di S. Benedetto, all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Mentre la Pneumologia del nosocomio del capoluogo farà il cammino inverso trasferendosi al Madonna del Soccorso di S. Benedetto. Da domani, in pratica, per le visite d’urgenza di neurologia dovranno fare riferimento all’ospedale del capoluogo. Intanto, nonostante l’invito ai cittadini a non presentarsi all’ospedale di Ascoli per il prelievo di sangue salvo casi di urgenza e necessità, lunghe fila di persone si registrano davanti ai laboratori. Come se l’appello della direzione dell’Area Vasta 5, di non recarsi in ospedale, fosse caduto nel vuoto.



