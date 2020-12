Sa di essere positivo al Covid, ma parte dalla zona rossa per andare a un funerale e contagia cinque persone: denunciato

GROTTAMMARE - Cinque persone contagiate in due nuclei familiari. Sono le conseguenze di un funerale che è stato celebrato la scorsa settimana a Grottammare.

Una cerimonia alla quale ha partecipato una persona positiva al covid, consapevole della propria condizione di contagiato, che malgrado la propria situazione e la sua città di residenza, che si trova in Abruzzo, all’epoca dei fatti zona rossa, ha deciso di lasciare la propria abitazione per varcare i confini regionali e raggiungere la città Perla dell’Adriatico al fine partecipare al funerale del suo familiare.

L’assurdo episodio si è verificato circa una settimana fa. Il protagonista di quell’incosciente gesto è stato sanzionato dai carabinieri che lo hanno denunciato e rimandato a casa. Ma ormai la frittata era fatta. Tra i partecipanti al funerale 5 persone, appartenenti a due nuclei familiari, sono poi risultate positive al test del tampone e attualmente si trovano in isolamento domiciliare in stato di quarantena.

I controlli

Le forze dell’ordine stanno controllando la situazione per verificare che nessuno di loro lasci la propria abitazione e anche il Comune è informato di tutta la vicenda. Nessuna delle persone risultate positive al coronavirus, due famiglie, avrebbe sintomi. Resta il fatto che quanto accaduto in occasione del funerale a rappresenta un episodio estremamente grave in considerazione del fatto che anche il territorio Piceno sta faticosamente tentando di uscire dalla seconda ondata e la presenza di una persona contagiata, che ha deliberatamente deciso di infrangere tutti i regolamenti in vigore, ad una cerimonia funebre rappresenta davvero uno schiaffo a tutti gli sforzi che si stanno facendo per contenere la grave situazione epidemiologica che si sta vivendo ovunque.

La giustificazione

Come detto il positivo è stato multato e denunciato dai militari di fronte ai quali si sarebbe anche giustificato sottolineando la stretta parentela che lo legava alla persona defunta e affermando che per nulla al mondo avrebbe potuto rinunciare a rendere l’ultimo omaggio al morto. Il risultato è che 5 persone a Grottammare ora sono positive al covid. Su 6 totali, che lungo l’intero territorio comunale oltre a loro c’è soltanto un’altra persona positiva. Questo significa che la presenza di quel contagiato alla cerimonia funebre ha praticamente moltiplicato il numero di persone positive al Sars-Cov-2 nel territorio comunale. Territorio che viene monitorato costantemente dalle forze dell’ordine. La polizia locale nei giorni scorsi ha sanzionato una donna che si muoveva a piedi, della Valtesino, senza avere la mascherina né addosso né con sé. Per lei la sanzione è stata di 400 euro. Gli ultimi giorni, nella città Perla dell’Adriatico, si sono dati da fare anche i carabinieri che hanno effettuato una decina di sanzioni legate al mancato rispetto delle regole sulle mascherine e sui distanziamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA