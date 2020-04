La violenza esplode in isolamento, i carabinieri irrompono mentre picchia la compagna

GROTTAMMARE - I carabinieri della Compagnia di San Benedetto sono intervenuti su richiesta di una donna di Grottammare in un’abitazione del centro dove un 23enne di origini campane suo convivente, la stava picchiando. I carabinieri, impegnati con più pattuglie in servizio perlustrativo di controllo del territorio, sono immediatamente intervenuti, bloccando il giovane e portandolo in caserma.

Nel corso della successiva denuncia presentata dalla donna si è appreso che gli episodi di maltrattamenti si erano intensificati pericolosamente negli ultimi mesi, quelli dell'isolamento, sfociati poi nelle percosse odierne per cui la giovane è stata costretta anche a ricorrere alle cure dai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Ascoli Piceno che le hanno riscontrato contusioni multiple al volto. Conclusa l’attività di raccolta degli elementi probatori, i carabinieri hanno arrestato il giovane che si trova ora rinchiuso nel carcere di Fermo, per maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni, ponendolo a disposizione della magistratura fermana.

