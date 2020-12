Gino ucciso dal Covid a 69 anni, la città in lutto per l'ex vicepresidente di quartiere

GROTTAMMARE - La città piange per la scomparsa di Gino Amabili, sessantanovenne ucciso dal Covid. Amabili, collaboratore dell’agenzia di pompe funebri Garofano, ora in pensione, è morto all’ospedale Madonna del Soccorso dove era stato ricoverato in seguito alla rilevazione del contagio.

Purtroppo non ce l’ha fatta e nelle ultime ore a Grottammare è arrivata la notizia del decesso.

Il cordoglio del sindaco

A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco Enrico Piergallini: «Mi rivolgo ai familiari - ha scritto in una nota -. Sapete che tutta la città piange con voi e continuerà a piangere a lungo nei giorni che verranno. Si possono spegnere le speranze in momenti come questi, si possono perdere la fiducia e la fede. Per questo non dovete abbandonarvi alla disperazione. Siate saldi, resistete. Se le forze mancano su questa strada così difficile, non sentitevi soli. Tutta Grottammare è pronta ad accompagnarvi, la comunità cammina accanto a voi». Amabili, uomo di grande fede, aveva avuto una vita difficile. Aveva perso anche una figlia. Nonostante le tante prove alle quali era stato sottoposto aveva sempre affrontato la vita con grande energia. Era stato vice presidente del comitato di quartiere Stazione e proprio dal sodalizio ora lo ricordano: «Una persona umile e benvoluta da tutti, sempre pronta ad aiutare il prossimo e sempre con il sorriso sulla bocca, nonostante la sua fede e il suo dolcissimo carattere è stato messo più volte alla prova. Vice presidente del Comitato Quartiere Stazione, Gino è stato colonna portante del sodalizio grottammarese, sempre in prima linea, contribuendo alla crescita costante del suo quartiere insieme al Presidente Mario Paoletti e al direttivo tutto.

Il comitato

«È una grave perdita - fanno sapere proprio dal comitato - e nel tempo tutti ne sentiranno la mancanza. Il comitato Quartiere Stazione porge le più sentite condoglianze alla moglie Flora e ai parenti tutti». A ricordarlo sono stati anche gli stessi ex colleghi dell’agenzia Garofano, che si occuperà del funerale che sarà celebrato questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pio V. «Lo ringraziamo - affermano - per tutti questi anni. Il nostro grazie è un abbraccio tramutato in parole». Insomma in lutto c’è una comunità intera. Amabili lascia la moglie Flora, le nipoti Maria Chiara, Noemi, Marta e Letizia e il nipote Francesco.

