Personale senza mascherina e norme anti Covid violate: chiusa l'azienda tessile, denunciata la titolare

GROTTAMMARE - Lavoratori senza dispositivi di protezione dal coronavirus e altre norme violate: chiusa un'azienda tessile di Grottammare e denunciata la titolare.

I Carabinieri della Stazione di Grottammare, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Ascoli, hanno ispezionare un'azienda di manifatture tessili di Grottammare. I militari hanno accertato l'inosservanza delle norme volte al contenimento della diffusione del Covid-19, nonché la mancata tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche nel non averli dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale come le mascherine. I Carabinieri hanno conseguentemente denunciato alla Magistratura di Fermo la titolare dell'azienda, sanzionandola anche per violazioni di natura amministrativa e disponendo la sospensione dell'attività produttiva.

