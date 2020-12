Le festività ai tempi del Covid: Babbo Natale risponde alle e-mail e si collega in diretta video

SAN BENEDETTO - Una speciale illuminazione tricolore della Caserma Guelfa, insieme ad un intenso calendario d’incontri virtuali con Babbo Natale. Così, ai tempi del Covid, la classica letterina diventa un’e-mail.

L’associazione dei negozianti “Pd’A Shopping Center” entra nel periodo clou delle feste con nuove idee per affrontare questo difficile frangente. Infatti, com’è ormai noto, la pandemia da Coronavirus ha praticamente azzerato la possibilità di organizzare dei partecipati eventi natalizi in presenza.

Il web, la nuova piazza

Il nuovo punto d’incontro con Santa Claus è il web. Per non spegnere la magia natalizia che anima i cuori dei grandi e (soprattutto) dei bambini, ecco dunque che si stanno susseguendo eventi virtuali. Su questo fronte, l’associazione di negozianti guidata dal presidente Davide Portelli ha riprodotto l’ufficio di Babbo Natale e lì si svolgono dei collegamenti in streaming.

Domenica nuova diretta

«Anche quest’anno - dicono dal gruppo di commercianti - a Porto d’Ascoli non mancherà la magica atmosfera natalizia. Infatti, Babbo Natale leggerà le letterine dei bimbi con una diretta Facebook. Tutti i bimbi interessati possono spedire la propria letterina, via e-mail, al seguente indirizzo: babbonatale.pda@gmail.com. Oppure sulla pagina Facebook “La Città di Babbo Natale Porto d’Ascoli AP”. Pertanto, Babbo Natale è in attesa delle letterine contenenti i desideri e i sogni dei bimbi e per regalare un magico viaggio nel mondo della fantasia». La prima diretta si è svolta nel giorno dell’Immacolata e il prossimo collegamento è previsto per questa domenica: 13 dicembre. Si proseguirà domenica 20 per una chiusura in grande stile il 25 dicembre. Tutto, sempre a partire dalle ore 10.

Caserma tricolore

Come detto all’inizio, l’associazione si è prodigata per realizzare la particolare illuminazione della Caserma Guelfa, uno dei monumenti più caratteristici della zona sud della Riviera. «Ci sono i colori della bandiera italiana – sottolinea il presidente Portelli -. Un’opportunità, nell’anno della pandemia, per riaccendere la speranza ed essere più uniti. Consapevole della difficile situazione in cui versano le attività commerciali, la nostra associazione vuole continuare ad essere vicina alla categoria, offrendo supporto e collaborazione. In questo Natale 2020, tanto particolare e triste, è fondamentale recuperare quel minimo di serenità che può arrivare anche nel riuscire a creare la giusta atmosfera».

Solidarietà

A risentire delle restrizioni causate dalle nuove norme anti-Covid ci sono anche delle iniziative solidali che, nel corso degli ultimi tempi, avevano preso sempre più piede nel territorio sambenedettese. Una è quella solitamente organizzata dal gruppo “Gli Amici di Babbo Natale”: famosi per la loro slitta a grandezza naturale. «Dopo 5 anni - affermano con un certo rammarico - abbiamo dovuto fermare la slitta. Babbo Natale non potrà essere tra noi! Però, anche quest’anno, proveremo ad aiutare “L’Armadio dei Piccoli” con la solita raccolta dei pannolini. Per info: 349-5448714; 347-5494776». “L’Armadio dei Piccoli” è un’organizzazione no profit con sede in via Vittorio Veneto, che sostiene nuclei familiari in difficoltà economiche.

Ultimo aggiornamento: 10:49