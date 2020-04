Il commercio al tempo del Covid-19: aperitivi, olive ascolane e tinture per capelli arrivano a domicilio

ASCOLI - La necessità è di rimanere legati a ciò che finora amavamo di più: le nostre abitudini. Ma anche il bisogno, di rimanere noi stessi nonostante tutto e di sperare di uscire da questo terribile incubo con ancora qualche vezzo. Da tutto ciò nasce l’iniziativa di alcuni esercenti di Ascoli, fondata sul continuare a tenere un filo diretto con i clienti, i loro più affezionati avventori da tanti anni.

Non si tratta della semplice consegna a domicilio, per quanto dal valore encomiabile. Parliamo di commercianti che, su precisa richiesta, si stanno attivando per non far mancare nulla a coloro che sono a casa: dai cocktail per gli aperitivi alle olive ascolane, passando per le tinture pe capelli.



Ecco allora che autentici esperti di culinaria ed estetica sono al lavoro in questi giorni per proseguire ad assicurare agli ascolani piccoli piaceri della vita. A partire per primo è stato il re dei cocktail Fabio Caponi del “Bar Sestili” che, dopo appelli incessanti dei suoi clienti, ha cercato di assicurare anche ora i suoi amati aperitivi, riuscendo persino ad imbottigliare alcune delle sue specialità, accompagnate da stuzzicheria e sfizi culinari tipici del suo locale. «Hanno iniziato a chiamarmi e a dirmi che con il bar chiuso qualcosa delle loro giornate si era incrinato. Così è nata la voglia di portare nelle loro abitazioni gli aperitivi» spiega Caponi l’iniziativa riservata sempre a singoli e piccoli nuclei famigliari e mai a gruppi. Una sorta di aperitivo Covid.

Le olive fritte

A seguire è stato poi Andrea Tombini di “180 Gradi”, deciso a continuare a non far mancare le olive fritte all’ascolana alle giornate dei consumatori. C’è chi si è persino adoperato per evitare la disfatta delle chiome di tante donne ascolane. Facciamo riferimento ai titolari de “LookGiStudio”, GIuliano D’Angelo e Serena Zoncada, che per andare incontro alle richieste di tante donne di ogni età sono impegnati in questi giorni a preparare e poi consegnare tinture e colorazioni per capelli personalizzate. «Eh si, ci sono sembrate disperate al telefono per la loro ricrescita: noi prepariamo tutto, con tanto di istruzioni » riferisce Serena Zoncada, che per assicurasi che tutto vada per il meglio nelle operazioni necessarie, grazie a videochiamate e foto sui telefonini segue tutte le fasi del procedimento delle clienti. E non manca neppure chi vuole assicurarsi prodotti ortofrutticoli da quando è tappato in casa. «Assicuriamo a domicilio legumi, miele, vino provenienti dalla nostra cantina cooperativa » conclude Giancarlo Zenobi della Cantina Colonnella.

