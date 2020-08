Ascoli, test sierologici e tamponi per chi vuole e a pagamento: parte la campagna fuori dagli ospedali

ASCOLI - La direzione di Area vasta, nell’ambito dell’esercizio della funzione di tutela della salute pubblica, al fine di prevenire eventuali rischi di contagio derivanti dalla circolazione nell’ambiente ospedaliero di soggetti potenzialmente vettori del virus, ha disposto un nuovo percorso per coloro che vogliano effettuare il tampone o il prelievo sierologico (Covid 19) a pagamento.

La procedura, attivata da domani, prevede che l’utenza dovrà prenotare l’appuntamento solo telefonicamente dalle ore 11 alle ore 13 ai seguenti numeri: sede di Ascoli 0736 358114 e sede di San Benedetto 0735/793508.



Nel corso della chiamata sarà indicato il numero della prenotazione, indispensabile per il pagamento della prestazione, effettuabile esclusivamente con Pos o in modalità on line tramite MPay, la piattaforma dei pagamenti on-line della Regione Marche. Non è previsto il pagamento in contanti. Il pagamento tramite Pos sarà eseguito in una postazione del Cup, appositamente predisposta presso la tensostruttura in cui verranno effettuati il tampone o il prelievo, presentandosi 15 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. La suddetta postazione è situata ad Ascoli presso il box sito nello spazio antistante il poliambulatorio distrettuale nell’area ospedaliera; a San Benedetto, presso la tensostruttura sita nello spazio antistante il Pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero. L’utente, nel giorno e ora dell’appuntamento, se ha già effettuato il pagamento on-line si reca direttamente presso la tensostruttura senza accedere all’interno dello stabilimento ospedaliero e fa subito il tampone o il prelievo. Nel caso di pagamento tramite Pos, l’interessato provvede a pagare la prestazione presso l’apposita postazione Cup e successivamente farà il tampone o il prelievo. Subito dopo si allontanerà dall’area ospedaliera nel rispetto delle norme previste per il distanziamento sociale.

