Niente notte, sarà un "pomeriggio santo", il vescovo: «A mezzanotte pregate davanti al presepe»

ASCOLI - Più che una Notte Santa, un... tardo pomeriggio santo. L’emergenza coronavirus ha costretto tutte le chiese del Piceno a ritoccare gli orari delle funzioni natalizie previste tra oggi e domani.

In particolare (col coprifuoco ancora attivo dalle ore 22 alle 5) a subire un drastico anticipo è la messa della notte della Vigilia, solitamente prevista intorno a mezzanotte. Iniziamo dalle cattedrali delle due Diocesi in cui è suddiviso il territorio provinciale.

Gli orari

In quella di Sant’Emidio, la messa odierna è prevista per le ore 19. Mentre domani, il rito più importante è fissato alle 11: presieduto dal vescovo monsignor Domenico Pompili. In Riviera, oggi alla basilica Santa Maria della Marina si celebra messa alle 19.30, guidata dal vescovo monsignor Carlo Bresciani. Domani, il presule celebrerà la messa di Natale nel Duomo di Ripatransone (concattedrale diocesana) alle ore 11. Tornando lungo la costa: oggi presso l’abazia patronale di San Benedetto Martire si celebra la messa alle ore 19, mentre domani la funzione solenne è fissata per le ore 11. Per l’ormai ex messa della notte, stesso orario pure per la chiesa di Cristo Re: cuore del quartiere Porto d’Ascoli Centro. Mentre si prende una mezz’ora in più (inizio 19.30) la chiesa della Ss Annunziata di via Alfortville. A tirar tardi è la parrocchia della Sacra Famiglia (quartiere Ragnola) dove la messa della notte è prevista per le ore 21. Tra l’altro, viste le norme sul distanziamento, il parroco don Francesco Ciabattoni ha anche attivato un particolare sistema di prenotazione on-line dei posti, limitati. Volando nuovamente verso le Cento Torri: scatta oggi alle 18 la messa prenatalizia presso la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Nella parrocchia di Monticelli, stesso orario (18.30) sia per la chiesa dei Santi Simone e Giuda che in quella di Santa Rita. Ora d’inizio identica pure per la chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti di piazza Immacolata.

L’invito

A tirare le somme di questo Natale molto particolare, in tempo di pandemia, ci pensa il vescovo sambenedettese: «Non potrà essere celebrata la santa messa a mezzanotte, poiché dopo le ore 22 non è più permesso circolare. Rinunciamo ad una tradizione molto cara, ma che non è certamente essenziale - sottolinea monsignor Bresciani -. La santa messa della notte può essere anticipata in un orario tale da permettere di rientrare a casa per le ore 22. Sarebbe bello, però, se in famiglia ci si riunisse a mezzanotte in punto davanti al presepio per trascorrere un momento di preghiera, deponendo il Bambin Gesù, accendendo una candela davanti alla culla e cantando insieme un canto natalizio. Sarebbe un atto di fede sicuramente gradito a Gesù. Ancor più gradito, perché fatto dalla famiglia riunita. E poi, perché no, sarebbe bello far seguire anche un momento semplice di festa familiare. Il presepio può diventare ogni giorno del periodo natalizio il luogo per un momento da passare insieme, di raccoglimento in preghiera: è il modo migliore per celebrare il tempo del Natale in famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA