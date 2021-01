Arrivano 35 autobus in più per il ritorno a scuola in sicurezza, ma il Covid miete altre vittime

ASCOLI - Dal 7 gennaio si torna a scuola. Il governo ha stabilito le linee guida e sul territorio si sta lavorando assiduamente affinché il rientro in classe degli studenti avvenga in sicurezza e con la massima attenzione per il contenimento dei contagi. Venerdì scorso, il prefetto Rita Stentella ha convocato il tavolo tecnico a cui partecipano i rappresentanti delle forze dell’ordine, quelli delle aziende di trasporto e i funzionari degli uffici scolastici regionale e provinciale per far affrontare alcune problematiche che ancora rimanevano sul tavolo. Tra queste, certamente quella del trasporto scolastico per consentire agli studenti di poter raggiungere gli istituti.

L’assicurazione

Il presidente della Start, Enrico Diomedi, ha assicurato che la società di trasporto pubblico del Piceno riuscirà a garantire il servizio senza che si rendano necessarie le entrate scaglionate a scuola. Il Ministero della salute ha fissato al 50% del consentito il limite massimo della capienza sugli autobus per garantire il distanziamento tra i passeggeri. Un limite che nel caso della Start verrà ovviato con il ricorso a 35 pullman in più che consentiranno di assicurare il trasporto degli studenti. Oltre a fare viaggiare altri mezzi della società stessa, si ricorrerà anche ai privati: verranno utilizzati autisti e bus delle società che già fanno parte della società Start Plus ma anche quelli di altri vettori privati che alla fine della scorsa estate avevano manifestato l’interesse a garantire alcune corse del servizio di trasporto scolastico. «La Start, così come tutte le società di trasporto pubblico, si sono messe a disposizione per cercare di risolvere il problema e agevolare delle soluzioni - ha spiegato Diomedi -. In vista della riapertura delle scuole è stato possibile mettere a disposizione un numero di autobus sufficiente a soddisfare la richiesta. Nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio saranno importanti per monitorare l’andamento del servizio e, nel caso si riscontrino delle difficoltà, si procederà ad apportare gli aggiustamenti necessari». Discorso a parte e che esula dalle responsabilità delle società di trasporto è quello del verificarsi di possibili assembramenti in prossimità di alcune fermate in cui convergono gli studenti di più istituti scolastici. In questo caso, qualora dovesse venir meno il senso di responsabilità degli studenti, saranno le forze dell’ordine e di polizia ad effettuare i controlli.

I contagi

Intanto, sul fronte dei contagi, il Piceno fa registrare una lieve frenata determinata anche dal numero minore di test effettuati nelle ultime 24 ore. A differenza del Nord delle Marche dove il virus continua a correre, i nuovi casi rilevati nella provincia di Ascoli sono stati 9. Risultati che si ripercuotono sulle ospedalizzazioni e sulla pressione sui due nosocomi dell’Area vasta 5 dove la situazione rimane sotto controllo. Dagli ultimi dati forniti dal servizio sanità della Regione Marche si evince che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8; 13 quelli in totali presenti nei reparti di semi intesivi allestiti al Mazzoni e al Madonna del Soccorso mentre i degenti nei reparti Covid sono in totale 27 ai quali si aggiungono i 20 ricoverati nella Rsa di Ripatransone. Al momento, le persone in isolamento domiciliare nel Piceno sono 1272. I decessi sono stati due: un novantenne di Acquaviva e un ottanduenne di San Benedetto, entrambi con patologie pregresse, ricoverati al Madonna del Soccorso.

