Attivati 20 posti letto Covid all'ospedale, ma il sindaco chiede garanzie: «Percorsi separati, Malattie Infettive sia permanente»

ASCOLI - In arrivo 20 posti letto Covid al reparto di Malattie Infettive di Ascoli, ma il sindaco Marco Fioravanti chiede precise garanzie: «Servono percorsi separati per non compromettere l'ospedale ed a fine emergenza il reparto resti definitivamente».

«La Direzione Sanitaria dell’Area Vasta 5 - ha spiegato Fioravanti - ha reso noto che saranno adibiti 20 nuovi posti letto presso il reparto di Malattie Infettive per il ricovero e la cura di pazienti Covid.

Ho sempre reputato fondamentale mantenere distinti i plessi ospedalieri in cui sono in cura pazienti risultati positivi al Covid-19 da quelli in cui si trovano soggetti non positivi al Covid-19. A maggior ragione dopo che, nei mesi scorsi, si è riusciti a garantire una valida risposta a tale emergenza sanitaria, sia nelle strutture di pazienti No-Covid presso l’ospedale Mazzoni sia per la parte “semi intensiva” e “intensiva” presso gli ospedali di San Benedetto del Tronto e Fermo. Ciò nonostante, vista la situazione cui tutti insieme dobbiamo far fronte, da parte nostra sarà garantita la massima disponibilità all’utilizzo degli spazi individuati dalla Direzione Sanitaria dell’Area Vasta 5. Sarà imprescindibile però separare l’accesso del reparto di Malattie Infettive dal resto dell’ospedale Mazzoni, con un percorso dedicato che eviti qualsiasi rischio contagio per i tanti pazienti che devono quotidianamente recarsi presso il nosocomio cittadino per sottoporsi ad altre tipologie di cure e controlli. Al termine dell’emergenza, come assicurato dalla Direzione Sanitaria, l’ospedale Mazzoni tornerà ad avere in maniera stabile e duratura un reparto destinato alle Malattie Infettive: una soluzione che apprezziamo e che condividiamo, poiché garantirà un maggior numero di servizi per l’intero territorio provinciale e un implemento del personale sanitario specializzato, con risorse umane stabilmente dedicate a tali servizi e non sottratte ad altri reparti".

