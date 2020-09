Ricoverato d'urgenza per un malore: il sindaco negativo al Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Grosso spavento ieri mattina a Palazzo Arengo per il sindaco. Dopo avere svolto alcuni impegni istituzionali, compreso il post sui social dove invita la cittadinanza a rispettare le regole sul distanziamento sociale dopo l’impennata dinell’Ascolano (specie a Lisciano), intorno alle undici di ieri il primo cittadino ha accusato un’inspiegabile sensazione di vertigine, di sbandamento unita ad un forte mal di testa. I suoi collaboratori, che gli erano al fianco. si sono allarmati e responsabilmente lo hanno condotto al pronto soccorso dell’per accertamenti.Giunto al nosocomio di Monticelli il sindaco è stato sottoposto ai primi esami clinici ma dall’esito dei risultati e per i preoccupanti sintomi manifestasti è stato disposto immediatamente il trasferimento all’ospedale Madonna del Soccorso. Giunto all’ospedale di San Benedetto Marco Fioravanti è stato sottoposto a tutti gli esami radiografici dove poi è rimasto ricoverato. È comunque vigile e cosciente. Le sue condizioni sono giudicate stazionarie. Sottoposto agli esami anticovid è risultato negativo.A causare il malore potrebbero essere stati anche lo stress e l’affaticamento di queste convulse ultime giornate fra impegni istituzionali e la campagna elettorale per le elezioni regionali entrate nella fase clou . La notizia del malore del sindaco Marco Fioravanti si è propagata a macchia d’olio e per tutta la giornata di ieri sono pervenuti attestati di solidarietà e un in bocca al lupo da tutte le forze politiche del consiglio comunale. Marco Fioravanti è stato eletto sindaco nel giugno del 2019 e a trentacinque anni è il primo cittadino più giovane della storia repubblicana di Ascoli. In realtà, seppure giovanissimo, ha già una vasta esperienza amministrativa essendo stato eletto all’Arengo prima come consigliere comunale e nella successiva legislatura ha ricoperto l’incarico di presidente del consiglio comunale.