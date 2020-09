Movida in centro: caccia ai ragazzini senza mascherina nelle immagini delle telecamere

ASCOLI - Ad Ascoli Piceno i locali del centro storico sono stati molto gettonati, e non solo dai più giovani.

Tante persone nei pressi di quelli posti sotto le logge di Piazza del Popolo e a Piazza Arringo, con gli investigatori che ora stanno visionando le immagini per identificare coloro che erano senza mascherina e multarli. Anche i gestori di quegli esercizi rischiano la sanzione, qualora venisse accertato che non hanno agito in conformità ai protocolli sanitari.



Poche le telefonate arrivate al 113 per segnalare baccano in Rua delle Stelle, Via Pretoriana, Corso Trieste e Trento e Piazza San Tommaso, ma erano prive di fondamento, poiché le pattuglie della Squadra Volante che sono transitate da lì hanno trovato ragazzi che parlavano, con le loro voci amplificate dalle mura alte e dalle strade molto strette. Solo nei pressi di un bar due persone avevano litigato, ma poi la situazione è tornata alla normalità. Sul Colle San Marco era tutto ordinato, poiché è noto come sia rischioso accendere lì falò.

