Ascoli, un milione per il "salva commercio": spazi all'aperto e contributi già da lunedì

ASCOLI - Oggi lo sblocco in Consiglio del milione di euro “salva commercio” e poi, già da lunedì, l’utilizzo gratuito di spazi pubblici all’aperto per tutti: bar, ristoranti, negozi e altre attività. Il pacchetto dell’Arengo è in rampa di lancio. Ed ora, con l’approvazione del bilancio prevista questo pomeriggio in consiglio comunale, si formalizzerà lo stanziamento della sostanziosa somma che il sindaco di Ascoli Fioravanti, con un emendamento, ha deciso di investire nel sostegno e il rilancio delle attività commerciali e artigianali cittadine.

Un milione di euro che – una volta ufficializzata la sospensione delle rate dei mutui da parte delle banche - servirà a sostenere il Piano “salva commercio” composta dai circa 30 interventi che lo stesso sindaco e l’assessore al commercio, Nico Stallone, hanno messo a punto. Ma importante sarà anche la delibera che verrà approvata domani dalla giunta con la quale si ufficializzerà la possibilità di un utilizzo gratuito di spazi pubblici esterni per bar, ristoranti e negozi, per tutto il 2020, a partire già da lunedì prossimo.



Con l’approvazione del bilancio comunale, incluso lo stanziamento di 1 milione di euro a sostegno delle misure individuate dall’Arengo per le attività, si aprirà la fase concreta degli interventi. «Il nostro Piano – spiega il sindaco Fioravanti – è stato messo a punto dopo una prima serie di confronti per cercare di fronteggiare l’emergenza e far ripartire la città anche dal punto di vista economico. Si tratta di un programma che andremo ulteriormente a condividere con tutti e che potrà essere costantemente integrato e potenziato». «Con l’approvazione del bilancio in Consiglio – sottolinea l’assessore al commercio e al centro storico, Nico Stallone – potremo finalmente attivare le varie misure. Si tratta di una trentina di interventi che, comunque, illustreremo e condivideremo già lunedì 18 con le forze politiche di maggioranza, martedì 19 con tutti i capigruppo consiliari e giovedì 21, sempre su piattaforma web, con tutti i commercianti della città che vorranno partecipare. Saranno momenti di confronto anche per possibili suggerimenti integrativi. Poi sabato 23, in diretta social, illustreremo le nostre iniziative a tutti i cittadini».



Tutti all’aperto

La prima novità, con una misura che sarà di immediata applicazione, è quella di concedere già dal 18, a tutte le attività che vorranno, di utilizzare gratuitamente spazi pubblici esterni. Ed è l’assessore Stallone ad illustrare l’iniziativa. «Già venerdì (domani - ndr) approveremo in giunta – rimarca Stallone – la delibera per le deroghe all’occupazione di suolo pubblico. Sarà il primo provvedimento a partire, con efficacia immediata: da lunedì prossimo, con le riaperture, tutti i commercianti, bar, ristoranti, negozi e altre attività potranno utilizzare spazi esterni gratuitamente, visto che la Tosap è stata azzerata per tutto il 2020. Potranno occupare non solo spazi davanti alla vetrina, ma anche laterali e comunque nelle vicinanze entro un raggio di 50 metri dalle attività. Compatibilmente con le attività vicine e lasciando spazio per i mezzi di emergenza. Gli spazi potranno essere utilizzabili, previa richiesta, già da lunedì».

