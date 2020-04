Coronavirus, dodicesima vittima del Piceno, ma arriva la task force di medici neolaureati

ASCOLI - Il Piceno registra la sua dodicesima vittima. È morto ieri al Covid Hospital di San Benedetto, Nazzareno De Carolis, di 91 anni che abitava in via delle Zeppelle a Campo Parignano. Era stato ricoverato a causa dell’aggravamento delle sue condizioni ed è risultato positivo al tampone. Intanto anche l’Area vasta 5 si sta preparando al dopo 4 maggio quando probabilmente verranno allentate le maglie delle restrizioni e molti potranno uscire di casa per recarsi al lavoro. Ma questa ripartenza presuppone che dovrà essere potenziata la prevenzione e quindi la vigilanza perchè basta una distrazione e il contagio potrebbe riprendere. Potenziamento anche tramite l'assunzione di medici neolaureati

Per fortuna, finora, come ha avuto modo di spiegare il primario del dipartimento di prevenzione, Claudio Angelini, il Piceno ha avuto pochi contagi rispetto alle altre province delle Marche e del vicino Abruzzo ma non si può abbassare la guardia.



Se i ricoveri in terapia intensiva sono contenuti gli ispettori del dipartimento di prevenzione saranno chiamati nelle prossime settimane a un grande lavoro. Non basterà solo l’App ma anche le interviste e le ricerche delle persone venute a contatto con i contagiati. Pertanto l’Area vasta ha deciso di attrezzarsi e di assumere personale, cercando di accelerare i tempi.

E difatti, pochi giorni fa, c’è stato il primo assunto, Luca Spinozzi, appena laureato in medicina. L’auspicio è ora di potere fare altre assunzioni per rinfoltire l’organico. Finora nell’Area vasta ne sono state 33.

Nell’Area vasta 5 c’è il più alto numero di tamponi fatti (95% degli operatori sanitari) e il minor numero di contagiati, tanto che nell’ultima settimana la curva è tendenzialmente vicina allo zero. Tutto ciò ha comportato un minor numero di ricoveri e parallelamente la capacità di seguire con puntualità i pazienti a livello domiciliare con le Usca e l’Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato una nuova sperimentazione clinica per valutare l’efficacia dell’idrossiclorochina, con uno studio clinico indipendente, promosso dall’Asur. Una strategia che grazie all’impegno di tutti gli operatori sanitari ha portato nella giornata di oggi ad avere quattro ricoverati in terapia intensiva, 4 in semi intensiva e solo due ospedalizzazioni ordinarie. Salvo purtroppo il decesso di De Carolis.

Le case di riposo

Intanto i sindacati dei pensionati di Cgil Cisl e Uil incontrano i prefetti per affrontare il tema della situazione degli anziani ospiti delle strutture residenziali. Il giro di incontri è partito ad Ascoli. Rita Stentella ha rassicurato i sindacati: finora non si registrano casi di positività nelle strutture dell’Area Vasta 5. E’ appena partita una campagna di screening a tappeto. A tutti gli ospiti e gli operatori saranno eseguiti i tamponi. Si è partiti dalla Rsa Centro primavera di San Benedetto dove i tamponi sono stati tutti negativi. Il prefetto ha assicurato di essere in contatto quasi quotidiano con i sindaci capofila degli Ambiti territoriali sociali e con il direttore di Area Vasta, per garantire un monitoraggio costante della situazione. Oltre che a sollecitare maggiore attenzione della Regione e dell’Asur sui gestori delle strutture per anziani. I sindacati dei pensionati hanno chiesto al prefetto di farsi portavoce presso il Governo anche di altre problematiche. Molte famiglie incontrano difficoltà in questo periodo nel sostenere le rette delle strutture residenziali.

