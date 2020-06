Ascoli, cliniche ancora chiuse e cure ai denti lasciate a metà: «Ma Dentix non è fallita»

ASCOLI - La clinica "Dentix" per cure dentali ad Ascoli, non ha ancora riaperto dopo il lockdown. Lasciano in ansia non soltanto i dipendenti, ma anche i pazienti, alcuni con terpie e cure da finire e magari già pagate. Magari con finanziamenti. Ma la società Dentix non è fallita.

A comunicarlo e l'associazione dei consumatori Adiconsum: «A rettifica di quanto da noi diffuso lo scorso 16 giugno sul fallimento della società Dentix Italia, l’ufficio stampa della stessa, ci ha comunicato che al momento non è stata presentata istanza di fallimento».

