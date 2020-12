Il coronavirus non lascia tregua: uccisi dal morbo quattro anziani in un giorno

ASCOLI - Quattro le vittime, ieri, del Covid: un’ascolana di 92 anni e un’ac quasantana di 91, un ascolano di 77 e Gabriele Vitelli di 78. Quest’ultimo lavorava al Crea di Monsampolo del Tronto (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria). Persona dotata di intuito non comune ha lasciato risultati di miglioramento genetico ancora oggi molto noti nel settore.

Univa a questa dote rara alla difficile qualità di farsi amare da tutti i colleghi che oggi lo piangono e rimpiangono. Il Crea di Monsampolo si unisce al dolore delle amate figlie Gabriella e Cinzia e dei suoi adorati nipote Andrea e Davide. Intanto molti cittadini stanno chiedendo informazioni sullo screening di massa che dovrebbe partire il 18 dicembre. Saranno aperti dalle 8 alle 20 i “punti tampone” ed ognuno di questi avrà a disposizione 18 persone, con l’ausilio oltre che di personale medico anche degli studenti di medicina ed Infermieristica, annuncia il consigliere comunale Ameli. Si predilige la possibilità di utilizzare il tampone drive through cioè con passeggeri che non scendono dall’auto. Se ciò non sarà possibile si sceglieranno spazi con parcheggi e raggiungibili a piedi. Verrà pubblicata sul sito del comune l’autocertificazione da presentare all’atto del tampone. Dopo il tampone bisognerà attendere 10/15 minuti per avere il risultato. In caso di positività al test antigenico sarà necessario fare tampone molecolare di conferma.

