Ascoli, il direttore: «Troppi sanitari in malattia». Ma l'Ordine dei medici presenta un esposto: «Mandati allo sbaraglio»

ASCOLI - Sono saliti a 163 i positivi al Covid-19 nella provincia. Di questi, 19 sono nel capoluogo, 13 a San Benedetto e i restanti 11 in provincia.

Ma la giornata di ieri è stata quella delle lettere e degli esposti alla magistratura. Una lettera è stata scritta dal direttore dell’Area Vasta 5, Cesare Milani a tutti i primari, nella quale si denunciano eccessive assenze per malattia, in questo mese, tra il personale dell’ente. E lo stesso Milani non esclude azioni clamorose, come un esposto alla Procura della Repubblica. Dopo aver ringraziato il personale per lo spirito di abnegazione con cui sta affrontando questo difficile momento, Cesare Milani scrive: «Devo, comunque, far notare di aver rilevato nel corrente mese, un considerevole incremento di assenze per malattia, che, ovviamente, comporta un maggior aggravio di lavoro per il personale presente in servizio. Al riguardo, non si esclude l’avvio di ogni opportuna iniziativa, se del caso, anche presso la competente autorità giudiziaria, volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti che giustificano dette assenze». Un esposto alla Procura della Repubblica è stato presentato, invece, dall’Ordine dei Medici della provincia di Ascoli, per denunciare la mancanza dei dispositivi di protezione individuale, per il personale medico. «Ci giungono numerosissime segnalazioni da parte di medici - si legge nell’esposto - che, dall’inizio dell’epidemia di Covid 19 che imperversa in Italia, sono costretti a svolgere il proprio lavoro in assoluta carenza degli indispensabili dispositivi di protezione individuale»

