Da abiti e giochi fino al dancing per la terza età, ecco i fondi del Comune alle associazioni dell'assistenza

SAN BENEDETTO - Eccessi alcolici in Riviera: l’emergenza-Coronavirus non smorza il problema. Giocoforza, le lunghe settimane di lockdown hanno sensibilmente diminuito le occasioni per alzare il gomito in compagnia. Ma ciò, non ha intaccato il nocciolo della piaga dell’alcolismo.

Per contrastare questo fenomeno, l’amministrazione comunale ha recentemente concesso un contributo di 5mila euro alla locale sezione dell’Arcat (Associazione regionale dei Club Alcologici Territoriali delle Marche) per sostenere una serie di iniziative sulla prevenzione dell’abuso di alcol nel territorio sambenedettese, durante il 2021. Un indizio di quanto il problema dell’alcolismo sia sempre più sentito in città, è anche l’aumento del fondo stanziato.

Infatti, nello stesso periodo dello scorso anno, il Comune concesse all’Arcat un contributo di 3mila euro. Questo particolare sostegno economico è solo un punto di un pacchetto più articolato che coinvolge altri 13 soggetti, tra associazioni ed enti benefici. Tutto è contenuto in un atto municipale varato nel giorno di San Silvestro che, complessivamente, sblocca risorse per ben 31mila euro. Vediamo qualche dettaglio in più, iniziando dai 3.500 euro concessi alla “Onlus Valentina Pistonesi” per sostenere le proprie attività in favore delle famiglie disagiate in stato di necessità.

Per inciso: va detto che, purtroppo, l’emergenza Coronavirus ha fatto ulteriormente crescere il numero delle persone in difficoltà. Dunque, mai come durante questo nuovo anno, sarà importante l’aiuto garantito dalle associazioni di assistenza socio-economica, particolarmente presenti nel nostro territorio. Di questa rete fa parte anche lo sportello “Armadio dei Piccoli”: in via Veneto, a San Benedetto. Un punto di raccolta e distribuzione gratuita a famiglie bisognose di abiti, materiali per l’infanzia (pannolini, giochi, attrezzature e altro) per bambini 0-11 anni. Con l’obiettivo di sostenere questo servizio, il Comune ha concesso un contributo di 1.500 euro. Nell’era della pandemia, ci sono anche altre malattie che, purtroppo, continuano a proliferare tra la popolazione. E, dunque, servono sostegni mirati. Su questo fronte si possono inquadrare i 1.500 euro concessi all’associazione Parkinson “Le Ali Della Vita” «al fine sostenere l’acquisto di un’autovettura per trasporto disabili e farmaci». Seimila euro sono poi stati indirizzati a “Il Melograno - Centro informazione maternità e nascita”, per la realizzazione di diversi progetti, tra cui, in particolare, un percorso formativo che consente di apprendere le caratteristiche ed il funzionamento del sonno infantile (0-3 anni) e che fornisce strumenti pratici per la consulenza ed il sostegno delle molte famiglie in difficoltà.

Per chiudere in musica: concessi 2.500 euro alla Mare Bunazz per l’organizzazione delle tradizionali serate danzanti, durante il 2021. Si tratta di un’importante occasione di socialità estiva per gli anziani che, si spera, quest’anno possa essere messa in pratica. Ciò, infatti, vorrebbe dire che, nel corso della prossima bella stagione, la morsa del Covid abbia allentato la sua presa sul Paese. Almeno questa è la speranza per tornare a una vita normale.

