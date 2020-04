Ascoli, troppa gente in giro, il sindaco sceriffo scende in strada: «Vi prenderemo uno a uno»

ASCOLI - «Vedo troppa gente in giro, non facciamo più sconti a nessuno». Il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti mette nel mirino tutti quei concittadini che escono di casa in barba alle disposzioni emanate dal governo per il contenimento del coronavirus.

«Da domani (oggi, nrd) sarò in strada con i vigili urbani - annuncia il primo cittadino con un video postato sui canali social dell’amministrazione comunale - vi prenderemo ad uno ad uno e sanzioneremo chi sarà uscito senza un giustificato motivo. Con questo modo di fare irresponsabile di alcuni, rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti fino ad ora».



A distanza di quasi un mese dall’entrata in vigore delle restrizioni imposte ai cittadini, negli ultimi giorni, complice forse anche il bel tempo, in troppi sono usciti di casa. E durante una delle comunicazioni ai suoi concittadini, Marco Fioravanti ha annunciato una stretta decisiva sui controlli. «Mi sonio arrivate parecchie foto che ritraggono persone in giro per la città e tante ne ho incontrate anche io - ha riferito il sindaco -. Ho visto gente che andava al parco: assurdo! Dobbiamo renderci conto che stiamo gestendo una emergenza epocale e che almeno per altre due settimane dobbiamo rimanere a casa. Così come abbiamo fatto nelle passate settimane, altrimenti difficilmente usciremo da questa difficile situazione. Per questo motivo, ho dato mandato ai vigili di eseguire controlli più serrati per reprimere e sanzionare comportamenti irresponsabili. È un momento difficile per tutti, ma dobbiamo tenere duro e ognuno di noi deve fare la sua parte». Già da ieri mattina, pertanto, le pattuglie dei vigili urbani hanno intensificato in maniera significativa i controlli in tutta la città. Solo nella mattinata gli agenti della polizia locale avevano effettuato una ventina di verifiche negli esercizi commerciali e sono state circa novanta le automobili fermate lungo le strade cittadine. E se nella gran parte dei casi si trattava di persone che erano uscite per un giustificato motivo, c’è stato anche chi non ha saputo dare una motivazione convincente. Fino ad ora, i verbali elevati dalla polizia municipale sono stati 5 ma, considerato il comportamento poco responsabile di alcuni, nei prossimi giorni il numero dei sanzionati potrebbe aumentare. A quelli della polizia locale, si aggiungono poi anche i controlli delle altre forze dell’ordine. Sempre nella giornata di ieri, infatti, in diversi punti della città erano stati predisposti posti di blocco con pattuglie della polizia e dei carabinieri che hanno provveduto a fermare non solo le auto ma anche chi circolava per le vie cittadine in scooter e in bicicletta. Un deciso giro di vite che si è reso necessario per evitare i contagi.

Le motivazioni

«Se le persone non rimangono a casa solo perchè pensano che a loro non può accadere di contrarre il virus - evidenzia il sindaco Fioravanti - ci vuole poco a far ripartire una serie di contagi rendendo vano quanto fatto fino ad ora».

