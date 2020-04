Ascoli, Ykk, Pantofola d'Oro e altre 70 aziende chiedono alla Prefettura il permesso di ripartire

ASCOLI - Sono altre 72 le aziende della provincia di Ascoli che hanno chiesto alla prefettura di potere riavviare la produzione in deroga. Fra queste ce ne sono anche di importanti come la Ykk e la Pantofola d’Oro. «Per ora ho chiesto di riaprire per la sistemazione del magazzino - spiega Massimo Ubaldi, proprietario assieme a Kim Williams dello storico marchio di calzature - Attendo tempi migliori per riprendere anche la produzione ma un segnale bisogna pur darlo altrimenti oltre all’emergenza sanitaria ci sarà anche quella sociale».

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, ancora più di mille tamponi testati e i positivi sono "solo" 51. Il totale delle Marche è 5.877

Zero contagi nelle Marche il 27 giugno, Ceriscioli non ci sta: «Un mese prima, a fine maggio»/ Le tre zone della Regione

Parallelamente si sta partendo anche con la seconda fase dei controlli. In un primo momento i militari della Guardia di Finanza al comando del colonnello Michele Iadarola, hanno effettuato solo verifiche sulle banche dati, supportando una richiesta di integrazione alle comunicazioni già pervenute in prefettura ma ora si entra nella piena fase operativa con i sopralluoghi nelle aziende per verificare se quanto affermato sul rispetto dei protocolli di sicurezza è stato davvero rispettato. Nel frattempo non hanno mai interrotto la produzione grosse aziende della filiera dei servizi ritenuti essenziali come la Pfizer e la Fainplast.



© RIPRODUZIONE RISERVATA