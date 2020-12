Positivo un anziano ospite nella casa albergo Ferrucci. Prosegue lo screening di massa: 1.860 test rapidi nelle due sedi

ASCOLI - I nuovi casi positivi nel Piceno, registrati nelle ultime 24 ore, sono stati 34, mentre è purtroppo deceduta una donna di 94 anni di Ascoli con patologie pregresse. Sempre sul fronte Covid, ma per quel che riguarda i contagi, un caso positivo (un altro è sospetto) si è registrato anche nella casa albergo Ferrucci

dove la situazione è comunque sotto controllo, trattandosi di una struttura in cui ciascuno vive nel proprio appartamento. Si è proceduto subito con tutti i protocolli di isolamento e si è avviato il percorso sanitario previsto per i contagi da Coronavirus. In definitiva, proprio per il fatto che il Ferrucci non è una residenza sanitaria per anziani in cui si convive negli stessi spazi abitativi, ma un complesso con singoli appartamenti autonomi, per ora incrociando le dita non si sono registrati particolari problemi. Intanto lo screening di massa, sotto le cento torri, entra nel vivo dopo una ulteriore giornata che ha visto 1.860 ascolani, di cui solo due risultati positivi al Covid, presentarsi nelle due strutture individuate per sottoporsi a tampone.

Lo screening

Complessivamente, dunque, sono finora solo tre i casi positivi registrati sulle circa 4mila persone che si sono sottoposte nei primi due giorni al tampone rapido. Adesso, però, sarà necessario fare i conti con la volontà dei cittadini di continuare anche nei prossimi giorni a partecipare, considerando che ieri sera in realtà risultavano per oggi solo le prenotazioni di qualche centinaio di persone. Sarà, quindi, necessario sensibilizzare ulteriormente la popolazione. Dopo le prime due giornate di tamponi, si è arrivati a monitorare quasi 4mila persone (2.333 il primo giorno e 1.860 ieri) e i casi positivi si contano sulle dita di una mano, essendo al momento soltanto quattro. Il dato fornito in tal senso dalla Regione Marche e relativo alla giornata iniziale dello screening, ovvero venerdì scorso, evidenzia che su 2.333 persone sottoposte a tampone, 2.331 sono risultate negative e solo due positive (cui ora si aggiunge un nuovo caso individuato ieri) con un tasso di positività rispetto al totale delle persone coinvolte pari allo 0,1%. Per quello che riguarda, invece, la giornata di ieri, nella mattinata erano state complessivamente 637 le persone sottoposte a tampone, di cui 334 nella casa della gioventù a Pennile di sotto e 303 nella palestra di Monticelli. Come detto, una sola persona è risultata positiva. Poi, nel corso della giornata si è proseguito con i tamponi, prenotati in totale da 1600 persone.



L’adesione

Altro riscontro importante per l’analisi dei primi dati di questo screening, è quello fornito sempre dalla Regione Marche che vede, comunque, Ascoli con la maggiore percentuale di partecipazione allo screening, pari al 5% della potenziale popolazione interessata, rispetto a tutti gli altri capoluoghi di provincia, rispetto al 3,2% di Fermo, al 2,7% di Pesaro e Urbino, all’1,7% di Macerata e all’1,6% di Ancona. Nonostante ciò, adesso si tratta anche nel capoluogo piceno di continuare a sensibilizzare la popolazione per un adeguato numero di prenotazioni anche nei prossimi giorni, considerando che per la giornata di oggi le persone che avevano prenotato risultavano solo qualche centinaio.

