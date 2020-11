Ascoli, rischio assembramenti, il Comune annulla tutte le manifestazioni di Natale

ASCOLI - Sarà sicuramente un Natale diverso. Forse il Natale più complicato che le attività commerciali, artigianali e dei servizi in città si siano mai trovate ad affrontare. E questo perché, a poco più di un mese dalle festività, tutto è ancora fortemente condizionato da un’emergenza Coronavirus che non molla la presa e che si trascina dietro restrizioni e protocolli per rallentare la fatidica curva dei contagi.

Ma, al tempo stesso, l’effetto si ripercuote sull’altra curva da tenere sott’occhio, quella dell’andamento dell’economia. Ed i segnali che confermano quanto sarà diverso questo Natale 2020 da tutti gli altri che lo hanno preceduto ci sono già. Innanzitutto, saranno festività senza gli appuntamenti ormai tradizionali: dopo il no all’immancabile fiera del 20 dicembre, infatti, l’Arengo si è visto costretto a sospendere – nel rispetto delle nuove regole dettate dal Governo - anche tutte le altre iniziative: dal mercatino natalizio alla pista di pattinaggio sul ghiaccio e ad ogni altro evento durante le festività. Mentre altri segnali arrivano in maniera evidente anche dagli stessi pubblici esercizi che, analizzando la situazione, stanno tirando i remi in barca, con la riduzione di orari e giorni di lavoro, avendo capito di non poter reggere l’urto della “zona arancione” solo con i servizi d’asporto e di consegna a domicilio.

La decisione inevitabile che l’amministrazione comunale ha dovuto prendere, seguendo le disposizioni del Governo e proiettandole precauzionalmente anche al periodo natalizio, è stata quella di stoppare tutte le iniziative solitamente previste proprio durante le festività, a cominciare dalla tradizionale fiera, come già anticipato, per proseguire con la sospensione delle altre attività previste quali il mercatino natalizio, la pista di pattinaggio e ogni altra iniziativa collegata. Questo perché la scelta doveva essere effettuata obbligatoriamente in questa fase, considerando che l’organizzazione di questi eventi doveva essere già avviata per tempo. È chiaro, quindi, che dal punto di vista dell’attrattività, soprattutto per quel che riguarda il centro storico, con l’assenza forzata di iniziative e manifestazioni, verrà a mancare un aspetto tutt’altro che trascurabile a supporto del commercio. A supporto delle attività commerciali, l’Arengo ha deciso di potenziare le luminarie natalizie, investendo 30mila euro, risparmiati per le mancate spese per gli eventi cancellati.

Sul fronte dei pubblici esercizi, già in difficoltà dopo la chiusura obbligata alle ore 18, con l’ingresso repentino in questa “zona arancione” è arrivata una chiusura totale che sembra un po’ intonare il de profundis per molte attività. E molti, capendo che l’unico appiglio di asporto e consegne a domicilio non possa bastare a tamponare le emorragie nei bilanci, decidono di ridurre gli orari e addirittura i giorni di attività (ovviamente solo per garantire asporto e consegne a domicilio). Tutto questo con evidenti ripercussioni anche per le attività no food. Perché è chiaro che, con i locali chiusi, i flussi di persone si riducono vistosamente.

