Buoni spesa in palio a chi ha più scontrini per gli acquisti di Natale nei negozi

ASCOLI - I commercianti ascolani rinnovano l’invito rivolto ai loro concittadini a incentivare gli acquisti natalizi. Anche quest’anno, seppur tra mille difficoltà legate alle restrizioni governative per fronteggiare il Covid 19, l’associazione Wap si è attivata con l’amministrazione comunale per dar vita a “CompriAmo in Ascoli”, progetto volto ad aiutare il commercio cittadino.

Dopo il buon esito registrato lo scorso anno e successivamente alla crisi causata dall’attuale pandemia, stavolta per i negozianti del capoluogo piceno è più che mai necessario ricevere un aiuto. Le modalità dell’iniziativa sono simili a quelle messe in piedi un anno fa, con la sola ma importante differenza che coinvolgerà non solo i commercianti dell’associazione ma tutti gli esercenti.

Il progetto prevede per tutti coloro che acquisteranno nei negozi settabta premi finali in buoni acquisto, da poter spendere negli stessi esercizi coinvolti. Chiunque farà shopping e si servirà in bar e ristoranti, sino al prossimo 31 gennaio dovrà conservare tutti gli scontrini di qualsiasi importo relativi alle spese e alle consumazioni effettuate. Più scontrini verranno consegnati e più possibilità si avranno di poter vincere. Chi avrà consegnato il maggior numero di scontrini sarà contattato all’inizio del mese di febbraio. Per partecipare a “CompriAmo in Ascoli” si dovranno semplicemente conservare tutti gli scontrini conseguenti alle spese effettuate nell’imminente periodo ed inserirli in una busta chiusa, evidenziando nome, cognome e recapito telefonico del cliente. La busta verrà consegnata alla sede dell’Urp dell’Arengo, in piazza Arringo, entro la fine della prima settimana di febbraio. Per essere a conoscenza dell’eventuale vittoria, l’organizzazione contatterà personalmente i fortunati tramite il recapito telefonico scritto sulla busta e consegnata in Comune. «Adesso più che mai è determinante acquistare nei nostri negozi» ha esordito l’assessore al commercio, Nico Stallone, certo che per salvare la città sia necessaria l’unione da parte di tutti. «Da anni l’obiettivo è quello di realizzare un centro commerciale naturale» ha spiegato il presidente dell’associazione Wap Marco Di Sabatino, che intende ringraziare tre aziende ascolane - Pfizer, Pagefha e Panichi- che hanno voluto sostituire quest’anno cene e cestini regalo da offrire per Natale con quasi 800 buoni acquisto da spendere nei negozi cittadini.

Per l’occasione, inoltre Wap ha voluto realizzare un video di auguri, creato dal videomaker Davide Valenti con l’ausilio dei droni diretti da un altro giovane professionista ascolano, Paolo Prosperi. Un lavoro che vede le strade, le piazze, le bellezze architettoniche e monumentali di Ascoli impreziosite da vesti natalizie ed essere attraversate da raggi luce argentata, che alla fine si congiungono formando nel cielo della città la scritta “Buon Natale”.Un modo per sottolineare la volontà di poter contare sulla collaborazione da parte di tutti.

