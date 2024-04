ASCOLI Questo pomeriggio alle 18 nei locali del distributore Esso a Monticelli, Marco Fioravanti presenterà la lista civica a suo supporto. Il sindaco uscente ha già definito la sua squadra che sarà composta da otto, forse nove liste, di cui quattro partitiche e le altre civiche. Queste ultime, però, potrebbero drenare voti ai partiti tradizionali, come spesso avviene alle elezioni amministrative, specie poi se hanno nomi simili.

I nomi simili

È il caso, ad esempio, della lista civica Forza Ascoli, capeggiata da Gianni Silvestri che nel 2019 raccolse numerosi consensi elettorali. Ma in quella tornata, Forza Italia non presentò alcun simbolo, per non alimentare tensioni dopo che l’azzurro storico Piero Celani, aveva deciso di candidarsi sindaco contro Marco Fioravanti, sostentuo da Fratelli d’Italia e Lega. Stavolta Forza Italia, invece, scenderà nell’agone elettorale e avere anche il simbolo di Forza Ascoli nella stessa coalizione, secondo gli azzurri, potrebbe disorientare gli elettori. Non si tratta solo di una mera perplessità.

Forza Italia ha già avvertito Gianni Silvestri che se presenterà il simbolo di Forza Ascoli andrà incontro a una diffida con pèossibile esclusione. Al momento, Gianni Silvestri, non intende cambiare nome alla sua lista civica. Intanto oggi alle 17,30 nella sala De Carolis di Palazzo Arengo la segreteria provinciale di Forza Italia organizza un incontro pubblico. Prima, alle 16.30, si svolgerà l’inaugurazione della sede elettorale della lista per le elezioni amministrative in Via D’Ancaria 7. «Forza Italia ad Ascoli Piceno sta rifiorendo con grande spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco. Molti si stanno avvicinando in questi giorni forti di un grande consenso che il nostro segretario nazionale Antonio Tajani sta avendo» dichiara Valerio Pignotti, segretario provinciale di Forza Italia Ascoli Piceno.

Nona lista e Lega

E a proposito di liste civiche, l’assessora alla qualità della vita, Luisa Volponi, sta cercando di raggiungere la soglia minima di candidati per presentarsi alle elezioni comunali. Volponi, pediatra, potrebbe avere al suo fianco anche altri colleghi medici come Fernando Manes , Valerio De Marzi; Narcisi. Novità importanti anche nella Lega che oltre agli assessori uscenti Nico Stallone, Dario Corradetti e Monia Vallesi e ai consiglieri Massimo Agostini, Patrizia Petracci e Luca Cappelli schiererà l’ex assessora alla cultura Michela Fortuna, moglie di Angelo Galeati, amministratore delegato di Sabelli, Enrico Angelini Marinucci, figlio del caposestiere di Sant’Emidio, Mariangela Gasparrini, Antares Travaglini, Massimo Abbate e Patrizia Forcina.