ASCOLI Fiamme alte in centro storico che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per diverse ore per evitare che l’incendio si propagasse e che le conseguenze potessero essere ben più gravi. Sono stati momenti concitati e particolarmente impegnativi quelli che si sono vissuti ieri mattina in via delle Torri a seguito di un incendio che è divampato mentre una squadra di operai di una ditta specializzata era impegnata in un intervento di manutenzione sulla condotta del gas.

La paura scatta alle 9

L'allarme è scattato intorno alle 9 quando per cause che sono ora al vaglio dell'autorità competenti si è verificato il rogo. Stando a quanto si apprende, secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, gli operai erano impegnati nella ricerca di una fuga di gas sulla condotta e stavano procedendo alla sostituzione di un tratto di tubatura, dopo aver effettuato uno scavo sulla strada tra Palazzo Saladini e la scuola di Sant'Agostino. Si stava procedendo all'intervento quando all'improvviso e divampato l'incendio con le fiamme che hanno investito il furgoncino che ha subito preso fuoco.

È ora al vaglio delle autorità che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, se il mezzo da lavoro fosse in movimento finendo per urtare le tubature oppure se durante i lavori sia partita una scintilla che ha innescato il rogo.

La pronta reazione

Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto con cinque mezzi e 11 uomini che si sono subito adoperati per cercare di circoscrivere le fiamme utilizzando lo schiumogeno antincendio per estinguere le fiamme che in breve tempo avevano investito anche due bagni chimici sistemati nei pressi al servizio dei cantieri di ristrutturazione di Palazzo Saladini e a del complesso di Sant'Agostino e lambire anche le impalcature.

Paura fuoco ed esplosioni

Per evitare che le reti di protezione potessero alimentare le fiamme, i pompieri hanno provveduto a bagnarle con gli idranti così come alcune tavole in legno poste a protezione dei ponteggi dei cantieri edili. Nonostante, per poter procedere con l'intervento di manutenzione, gli operai avevano provveduto a chiudere il gas, l’incendio è proseguito per molto tempo. I maggiori timori sono stati rappresentati dal furgoncino che essendo alimentato a gas, c'era il concreto rischio che le bombole potessero esplodere. Per questo motivo, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un delicato intervento di rimozione del veicolo completamente bruciato: è stato agganciato con un cavo d'acciaio e trainato con un'autobotte per alcuni metri riuscendo così ad allontanarlo dalle fiamme.

Spegnimento con la sabbia

Così facendo, è stato poi possibile riempire lo scavo con della sabbia che ha soffocato l'incendio. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'intera zona e a far rimuovere alcune auto che erano posteggiate poco distante dal rogo.

Il ferito

A farne le spese è stato anche uno degli operai impegnati nell’intervento di manutenzione che ha riportato delle lievi ustioni ad una mano e ad un braccio. Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale del 118 giunto sol posto, è stato accompagnato al pronto soccorso per essere medicato dai medici dell'ospedale Mazzoni . Le sue condizioni, al momento, non destavano particolari preoccupazione. Nel frattempo, spetterà alle autorità competente acquisire tutti gli elementi per ricostruire quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità.