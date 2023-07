Concerto de Il Volo ad Ascoli, biglietti gratuiti da lunedì 10 luglio al botteghino del teatro Ventidio Basso. Pronto anche un maxi schermo

ASCOLI - Ci siamo. Per il concerto de “Il Volo”, previsto il possimo 21 luglio in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, nell’ambito del Festival “Ascoli Piceno: Palco di Travertino”, la distribuzione dei biglietti gratuiti sarà effettuata da lunedì 10 luglio 2023 alla biglietteria del Teatro Ventidio Basso in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

La diretta sui maxi schermi



La biglietteria sarà operativa dalle ore 8 di lunedì 10 luglio fino all’esaurimento dei biglietti disponibili. Si ricorda che sarà possibile avere al massimo 2 biglietti a persona. Durante la serata del concerto del 21 luglio, sarà disponibile un mega schermo in piazza Arringo che trasmetterà in diretta il concerto.