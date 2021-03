Buoni spesa alle famiglie, da oggi le nuove card, stilato l'elenco di chi ne ha diritto

SAN BENEDETTO - Inizierà oggi (ore 15-18) per protrarsi sino al pomeriggio di venerdì, all’Auditorium comunale, la consegna dei buoni spesa per i 228 nuclei beneficiari assegnatari della terza tranche di buoni spesa finanziati dallo Stato che individuava misure urgenti di solidarietà alimentare. Delle 883 domande pervenute, 148 sono state escluse in quanto difformi o carenti di requisiti essenziali.

Le rimanenti 735 sono confluite in due distinte graduatorie, una composta da 252 domande di soggetti che non hanno usufruito del sussidio nella distribuzione di dicembre 2020, l’altra composta dai 483 richiedenti che invece avevano già ricevuto a dicembre i buoni spesa. Dall’assegnazione di dicembre avanzarono infatti 67.600 euro che l’amministrazione ha deciso di riassegnare dando la priorità ai nuclei familiari che non avevano ottenuto i buoni. I beneficiari riceveranno una mail con le indicazioni per il ritiro.

«A dicembre avevamo distribuito buoni spesa per oltre 230 mila euro – sottolinea l’assessore alle politiche sociali Emanuela Carboni – ora destiniamo gli ultimi fondi che ci erano stati assegnati. L’amministrazione comunale sta sollecitando l’Anci affinché sostenga presso il Governo l’assoluta necessità di stanziare altre risorse per questa emergenza. Le richieste di aiuto sociale si moltiplicano, noi cerchiamo di far fronte con le nostre forze: ricordo, a tal proposito, l’indirizzo mail dedicato aiutosociale@comunesbt.it». Il buono consiste in card prepagate del valore di 100 euro ciascuna. è importante per evitare assembramenti rispettare il turno: oggi : 1 - 76; domani 77 - 152 e venerdì 153 - 228.

