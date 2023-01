COMUNANZA - Paura per un vigile del fuoco rimasto ferito, martedì mattina, durante un intervento a Comunanza. A seguto dell’ondata di maltempo che si è abattuta sul Piceno nel fine settimana, ha comportato anche parecchi interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco soprattutto per il rischio di alberi e rami caduti sotto il peso della neve. Ed è proprio durante uno di questi che è avvenuto l’incidente.

APPROFONDIMENTI

Stando a quanto si apprende, una squadra è intervenuta dopo che una pianta, nel cadere, si era appoggiata ad un’altra che era vicina. Nel compiere le operazioni di messa in sicurezza, il vigile del fuoco che stava operando sarebbe stato colpito dal tronco, ferendolo. Immediatamente è stato soccorso e dai suoi colleghi e contestualmente è stato richiesto anche l’intervento del 118 che ha inviato sul posto una ambulanza con il personale sanitario a bordo che ha fornito le prime cure al vigile del fuoco.

Il medico che è intervenuto, tenuto conto della dinamica dell’incidente ha valutato l’opportunità di trasferire l’uomo all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Giunto in ospedale, il vigile del fuoco è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato la presenza di traumi e ferite determinate dall’incidente. Sul posto, anche i carabinieri di Comunanza che hanno eseguito i rilievi di rito e hanno provveduto a raccogliere le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica dell’incidente.