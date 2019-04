Carifermo nel mirino dei ladri fatto saltare un altro sportello bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Dopo il colpo sulla costa i ladri hanno preso nuovamente di mira nell'arco di pochi giorni un altro sportello bancomat dell'istituto di credito Carifermo a Comunanza in viale Ascoli. I ladri sono entrati in azione poco prima delle tre di oggi e hanno fatto esplodere il bancomat portando via le banconote. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri di Comunanza e di Force ma i ladri erano già scappati. Non si segnalano al momento altri danni alla struttura dell'istituto di credito per cui entro la giornata di oggi la filiale della Carifermo di Comunanza dovrebbe riaprire e tornare operativa.