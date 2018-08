Scooterista di 30 anni travolto da un'automobile in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Grave incidente sulla statale Valdaso nei pressi di un distributore di carburanti a 2 km da Comunanza. Una Wolkswagen Golf guidata da un uomo di mezza età di Sarnano ha investito in pieno uno scooter Piaggio con alla guida un uomo di Montalto Marche di circa una trentina d’anni. Il guidatore dell’auto proveniente da direzione Pedaso, mentre girava verso il distributore, probabilmente abbagliato dal sole, non ha visto l’arrivo dello scooter e l’ha preso centralmente. L’impatto è stato fortissimo. Il centauro è volato sull’asfalto riportando danni molto gravi alla gamba destra . Non è escluso che vi siano altre fratture o lesioni, ma comunque è rimasto sempre cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montemonaco guidati dal maresciallo Davide Proietti e quelli di Comunanza comandati dal maresciallo Giovanni Croce, quindi le ambulanze della Cri di Comunanza e del 118 della Potes di Amandola. Viste le gravi condizioni dello scooterista è stata allertata l’eliambulanza che ha atterrato qualche centinaio di metri di distanza dal luogo dell’incidente e l’ha poi trasportato a Torrette. Non è in pericolo di vita,.