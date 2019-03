Si schianta contro un'auto ferma al lato della strada in attesa del carroattrezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Schianto fra due auto sulla Valdaso poco prima di Comunanza in località Santa Maria. Una Mini cooper con a bordo una comunanzese che si era fermata per un guasto all’uscita della zona industriale è stata travolta da una Fiat Panda guidata da un uomo. La donna, che era all’interno dell’auto aspettando il meccanico, ha subito i traumi più gravi ed è stata trasportata all’ospedale Mazzoni. Non è comunque in pericolo di vita. Nel momento dell’impatto i frammenti dei vetri delle due auto hanno colpito una terza auto che stava transitando in senso opposto.