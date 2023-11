Comunanza, uomo di 47 anni scomparso da giorni: trovato il furgone vicino al lago di Gerosa. Si valuta l'impiego dei sommozzatori

MONTEMONACO - Si sta valutando l'ultilizzo dei sommozzatori nel lago di Gerosa, dopo che nei pressi dell'invaso è stato ritrovato il furgone dell'uomo, un 47enne di origine albanese, scomparso da giorni da Comunanza. Si era allontanato da casa dopo una discussione e di lui si erano perse le tracce.

È stato ritrovato nei pressi del Lago di Gerosa, tra la zona di Montemonaco (Ascoli Piceno) e Montefortino (Fermo), il furgone) a bordo del quale si è allontanato qualche giorno fa dalla propria abitazione a Comunanza un 47enne di origine albanese tuttora disperso.

Proseguono dunque in quella zona le ricerche dell'uomo avviate dai vigili del fuoco dopo che la moglie del 47enne ne aveva segnalato la scomparsa. Le operazioni di ricerca, condotte dal soccorso alpino, dai carabinieri e dai vigili del fuoco di Ascoli Piceno e Fermo, con squadre a terra, cinofili e droni, si avvalgono anche dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco proveniente da Pescara. In un primo momento le ricerche si erano concentrate nelle zone di Uscerno e Propezzano di Montegallo dove conduceva il segnale del cellulare dell'uomo scomparso, che squillava a vuoto ma era ancora attivo. In seguito è stato trovato il mezzo nella zona del Lago e le verifiche si sono spostate in quell'area.