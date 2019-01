Pronte le case per gli sfollati ma in sette le rifiutano e il sindaco sospende il Cas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

COMUNANZA - Sono pronti i 12 appartamenti nuovi di edilizia pubblica dell’Erap, collocati in una palazzina, da consegnare agli sfollati del terremoto che hanno avuto maggiori danni nella propria casa. Solo che più della metà delle famiglie a cui sono destinati non intendono accettarli. Infatti solo 5 di esse sulle 12 destinatarie hanno accettato. Gli altri o non hanno dato riscontro dimostrando di non essere interessati alla casa (come specificato nella lettera in caso di mancata risposta), oppure hanno risposto dichiarando specificatamente che avrebbero rinunciato. Quindi il sindaco Alvaro Cesaroni ha deciso di sospendere loro il contributo di autonoma sistemazione, a partire dal mese di dicembre.