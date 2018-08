Picchia la figlia di 13 anni e aggredisce la moglie Arrestato un operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - I carabinieri di Comunanza sono intervenuti in un un’abitazione del centro del paese e hanno arrestato un operaio indiano di 44 anni per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, per futili motivi, ha aggredito con una forbice la propria consorte 47enne e ha picchiato la figlia tredicenne la quale, comunque, è riusciva ad allertare telefonicamente i carabinieri i quali, sono giunti sul posto e hanno bloccato il genitore. L’arrestato è stato portato in caserma e successivamente trasferito nel carcere di Marino del Tronto. I carabinieri invitano a chiamare subito il 112 in caso di bisogno.