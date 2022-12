Comunanza, scontro frontale tra due auto lungo la Statale Valdaso, i conducenti in ospedale

COMUNANZA - Un incidente tra due auto si è verificato ieri intorno alle ore 12 sulla Statale 433 Valdaso, in contrada Granaro, all’altezza di un distributore di carburanti ed a circa due chilometri dal centro abitato di Comunanza. Una Fiat Punto, guidata da un uomo di Castignano, procedendo in direzione monti, mentre stava girando per entrare nell’area di servizio dalla parte opposta della carreggiata, è entrata in collisione con una Fiat Panda, che viaggiava in direzione opposta, alla cui guida c’era un giovane di Force. L’urto è stato alquanto violento, e secondo una prima ricostruzione della dinamica, sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni di frenate.

I due guidatori, non vi erano altre persone a bordo delle due vetture, hanno lamentato subito dolori al torace. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Cri dei Sibillini e del 118 di Amandola. Dopo una breve valutazione sanitaria, sono stati portati in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ascoli. Erano comunque vigili e non sono in pericolo di vita. Sul posto per i rilevamenti anche i carabinieri della stazione di Montegallo. La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore.